شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: الإعلان عن مسابقات جديدة للمعلمين قريبًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، الانتهاء من مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لسد فراغات بعض التخصصات في المدارس، وتسكين نحو 35 ألف معلم في المديريات المختلفة من إجمالي 65 ألف معلم تحتاجهم الوزارة.

قال: «الوزارة كانت تحتاج أكثر من 65 ألف معلم بـ(ألفي جنيه)، وستحتاج عددًا أكبر في الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن مسابقات جديدة لاحقا بشرط الكفاءة والمهارة والتوافق مع النظام التعليمي الجديد الذي يهدف إلى بناء الإنسان المصري».

أضاف في مداخلة مع قناة «DMC»، مساء السبت، إن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على تغيير جميع أدوات العمل لانتظام المنظومة التعليمية، معقبًا: «لن يكون هناك عجز في أي حصة في اليوم الدراسي للطلاب في جميع التخصصات».

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في السياق، أعلن نائب الوزير، في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة، السبت، فحص جميع التظلمات على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين بواقع 7 آلاف تظلم، وثبت أن لبعضهم حق، وأن الوزارة سمحت لهم بدخول الامتحان، السبت الماضى.

أكد أن المسابقة القادمة التي سيتم الإعلان عنها، يونيو أو يوليو المقبل، ستكون إلكترونية، حتى الأوراق ستكون بشكل إلكترونى، موضحا استبعاد الكثير من المتقدمين لعدم تطابق أوراقهم مع شروط المسابقة.

وشدد على أن المسابقات المقبلة سيكون جزء منها دائم وجزء مؤقت، حسب حاجة العمل، كاشفا عن تخصيص تدريب للزملاء في المديريات على كيفية إدارة المسابقات في المستقبل القريب.