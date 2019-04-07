اليوم.. الحكم في دعوى رئيس الزمالك لإلغاء وقف بث برنامج على قناة المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بوقف بث برنامج "الزمالك اليوم" والمذاع على قناة المحور الفضائية.

واختصمت الدعوى رقم 38408 لسنة 63 قضائية رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، أصدر قرارا بإيقاف برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور لمدة شهر.

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي إلزام قناة المحور بدفع مبلغ مالي بقيمة 50 ألف جنيها.

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ونشر المجلس الأعلى للإعلام بيانا رسميا بقرارات بناء على لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.

وكشف بيان المجلس الأعلى للإعلام: "توقيع عقوبات على برنامج الزمالك اليوم المعروض على قناة المحور وإلزام القناة بدفع مبلغ قيمته 50 ألف جنيها مصريا أو ما يعادله بالعملة الأجنبية نظير ما ارتكب من مخالفات بحلقة يوم الخميس 21 مارس".

وأوضح البيان "ذلك بعد الخروج عن القيم والأخلاق والتحقير من شأن عدد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة لها ومخالفة ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة".

وتابع البيان "منع بث برنامج الزمالك المعروض على قناة المحور الفضائية لمدة شهر مع إنذارها بعدم عرض أي مادة إعلامية مماثلة خلال مدة منع البث وفقا للنصف المادة 6 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها".

وأضاف "منح القناة المشار إليها مهلة لمدة أسبوعين لتقنين أوضاع البرامج المؤجرة وبرامج الإنتاج المشترك والبرامج المهداة التي تبثها دون تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وذلك وفقا لنص المادة 12 من لائحة الجزاءات والتدابير المشار إليها".