اليوم.. زرع 100 شجرة بالمتحف الكبير بحضور وزيري الآثار والقوى العاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

يشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الأحد، فاعليات زرع 100 شجرة بالمتحف المصري الكبير بميدان الرماية.

وقالت وزارة القوى العاملة، إن منظمة العمل الدولية أهدت مصر 100 شجرة لزرعها في المتحف المصري الكبير، وذلك بمناسبة الذكري المئوية لتأسيس المنظمة "1919- 2019" و60 عاما فى أفريقيا ومصر، التي سيرعى الاحتفال بها في 11 أبريل الجاري الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المنتظر أن يقوم الوزيران، بجولة تفقدية داخل المتحف وقاعة عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون والموقع الإنشائي للمتحف، وذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة

وقال وزير القوى العاملة، من المقرر تغطية الاحتفالية التي ستقام 11 أبريل الجاري على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام في 11 أبريل 1919 والتي قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذي أصبح جزءا من معاهدة فرساي التي وقعت في 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.