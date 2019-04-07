رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة: هناك ضرورة لتطوير المنظمة وتعديل ميثاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -أ ش أ:

أكد السفير عزت البحيري رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن هناك ضرورة لتطوير منظمة الأمم المتحدة، معتبرًا في الوقت ذاته أن تعديل ميثاق الأمم المتحدة أمر معقد وشبه مستحيل لا سيما بسبب الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي التي لها حق النقض.

جاء ذلك في الندوة التي نظمتها، الجمعية المصرية للأمم المتحدة تحت عنوان "الأمم المتحدة في عالم متغير"، وتحدث فيها السفير الدكتور محمد نعمان مساعد وزير الخارجية الأسبق.

وتناول السفير عزت البحيري تاريخ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945 عقب الحرب العالمية الثانية مما كان يعد أهم إنجاز في تاريخ الإنسان في القرن العشرين، حيث كان يعقد عليها الكثير من الآمال وأن يكون ميثاقها خالي من العيوب خاصة بعد فشل عصبة الأمم آنذاك.

وأشار إلى تناقضات بميثاق الأمم المتحدة وعجز المنظمة في تحقيق بعض الأهداف التي نشأت من أجلها، معتبرا أن استخدام حق الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية أدى إلى فشل الأمم المتحدة في حل الكثير من المشكلات.

من جانبه، استعرض السفير محمد نعمان الأهداف التي من أجلها نشأت الأمم المتحدة ، ووضعها اليوم في ظل عالم متغير، موضحا أن هذه المنظمة الدولية نشأت من أجل بناء عالم جديد عقب الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية وفشل عصبة الأمم.

ولفت إلى تعدد مراكز القوى في القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث فرضت الدول المنتصرة إرادتها، ثم بدأت الحرب الباردة والصراعات والانقسامات الدولية واختلفت إرادة الدول ، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت الولايات المتحدة القطب الواحد المهيمن على العالم.

Advertisements

وأشار إلى التغيرات التي بدأت لاسيما مع إنشاء مجموعات دولية عديدة وظهور الصين التي تؤمن بأن تعدد الأقطاب هو الذي يضمن التوازن الدولي.

وذكر أن مصر انضمت إلى منظمة الأمم المتحدة منذ البدايات وتعد من المؤسسين وكانت عضوا غير دائم أكثر من مرة في مجلس الأمن لأنه لم يكن في ذلك الوقت العديد من الدول العربية والأفريقية قد استقلت، مضيفا أن مصر شاركت مع قوات حفظ السلام الأممية التي نجحت في العديد من مهامها في دول كثيرة.

واستعرض السفير محمد نعمان ما قام به الدكتور الراحل بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة حيث أطلق (أجندة السلام) وأعد وثيقة لتطوير الأمم المتحدة ، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على أجندة السلام ولكن لم يتم تنفيذها بسبب استخدام حق النقض.

ولفت إلى التجمعات الدولية داخل المنظمة الأممية مثل المجموعة الأفريقية، والآسيوية، والعربية ، وغيرها من المجموعات التي تشارك في صنع القرار الذي ينتقل إلى مجلس الأمن حيث تتمتع 5 دول بحق النقض (فيتو).

وأكد أن من أهم قرارات مجلس الأمن القرارات المتعلقة بحفظ السلام الدولي ، وكذلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس المحتلة ، مشيرا إلى أن هناك قضايا مستمرة لم يتم حلها بسبب استخدام احدى الدول دائمة العضوية حق الفيتو.

واختتم السفير محمد نعمان بالحديث عن مستقبل الأمم المتحدة ومحاولات تطوير ميثاقها وتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي.