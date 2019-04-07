أخبار مصر | تفاصيل المعرض الطبي الدولي الذي عقد على مدار 3 أيام بحضور وزراء وسفراء (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل المعرض الطبي الدولي الذي عقد على مدار 3 أيام بحضور وزراء وسفراء (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مصر على مدار الثلاثة أيام الماضية، حدثًا عربيًا وأفريقيًا مهمًا، تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وترسيخا لريادتها الإقليمية، حيث انطلق أكبر معرض طبي في مصر وأفريقيا، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر، والذي شهد افتتاحه عددا من كبار رجال الدولة، والحكومة والشخصيات العامة، وسفراء الدول العربية والأفريقية الـ 16 المشاركة في المعرض.

وشارك في المؤتمر 450 كيانا اقتصاديا وطبيا من تلك الدول، عقبه تكريم لتلك الشخصيات، بتسليمهم درع يحمل شعار هذا الحدث العالمي، ثم بعد ذلك جولة مفتوحة لتفقد أجنحة المعرض الأجنبية والمصرية للصناعات الطبية، وعقبها مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض الطبي الدولي التاسع عشر، وانطلق بعد ذلك المؤتمر العلمي الطبي بعد ذلك تحت عنوان "صحة وطن".

وناقش المؤتمر العلمي من خلال الخبراء والمتخصصين والأساتذة، الأمراض التي تقوم الدولة بمسحها حاليا من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، على رأسها الكبد، والسكر، والضغط، والتغذية العلاجية، إضافة إلى القلب، وأمراض الدم، والتحاليل الطبية، والخلايا الجذعية.

شارك في افتتاح المؤتمر، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور شريف عزت رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، وإبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد اسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية والدكتورة هدى جلال رئيس اتحاد سيدات مصر، والدكتور ياسر الجندي نقيب أطباء الأسنان، والدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة الأسبق، وممثلي وزارة الصحة، وعدد من الجهات المعنية بالدولة.

كما حضر الافتتاح سفراء الدول الأخرى المشاركة والملاحق الطبية والتجارية لتلك السفارات، وهي لدول أنجولا، بوركينا فاسو، الجابون، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، الكاميرون، غينيا الاستوائية، جورجيا، غانا، مالي، تنزانيا، زامبيا، نيجيريا، أثيوبيا، موزمبيق.

واليكم تفاصيل الثلاثة أيام، نبدأها باليوم الأول

"أباظة" يطالب وزيرة الصحة بإعلان الأرقام النهائية لمرضى "فيروس سي"

قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة والسكان الأسبق، إنه شارك في هذا المعرض الطبي منذ دورته الأولى، وحتى التاسعة عشر الحالية، وتوجد تنافسية قوية للشركات المصرية، وهو دليل على التطور الصناعي في المجال الطبي، وهو شيء تفخر به مصر.

وأضاف أن مبادرة "100 مليون صحة" تنهي "فيروس سي" وكان حلما كبيرا للحكومة منذ عقد من الزمان، وتصل مصر إلى المستويات العالمية، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة هي من حركت كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للتعاون للقضاء على "فيروس سي"، وذلك بعد نجاح العلاج الموجود حاليا، موضحًا أن المبادرة الرئاسية قضت على الطاعون المصري، الذي كان يوهم كل من يصاب به أنه على فراش الموت، وأصبح علاجه مثل الأنفلونزا.

وطالب وزيرة الصحة، بإعلان الأرقام النهائية لمرضى فيروس سي، والتوزيع الجغرافي المرضى في مصر، وكذلك الفئات العمرية المصابة، وهي خطوة لرصد الواقع، ومقاومته.

وتضمنت الجلسة الأولى مناقشات حول التحاليل الطبية وأهميتها، وعرض العميد دكتور طارق طه، رئيس قسم المناعة والحساسية بمعامل مستشفيات القوات المسلحة، محاضرة عن التحاليل الطبية، والتطبيقات الصحيحة لها، ودور المعامل والتحاليل في تشخيص الأمراض الفيروسية، واهمية الاكتشاف المبكر للأمراض، حيث توفر الكثير في العلاج، ومعاناة طويلة قد يمر بها المريض في حالة تأخر اكتشاف المرض الذي يعاني منه.

وعرض الدكتور أحمد شاهين، أستاذ التحاليل الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة الزقازيق، ضرورة وأهمية الحقن الآمن، كما القى اللواء دكتور ممدوح البهنساوي، الأستاذ بالأكاديمية الطبية العسكرية، عرضا طبيا للحضور.

حضر الافتتاح، الدكتور شريف عزت رئيس غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور مدحت رزيق عضو شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، والدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة الأسبق، وممثلي وزارتي الصناعة والصحة، وعدد من الجهات المعنية بالدولة، والشخصيات العامة.

كما شارك سفراء الدول الأخرى المشاركة والملاحق الطبية والتجارية للسفارات التابعة لها، وهي أنجولا، بوركينا فاسو، الجابون، كينيا، جنوب السودان، أوغندا، الكاميرون، غينيا الاستوائية، جورجيا، غانا، مالي، تنزانيا، زامبيا، نيجيريا، أثيوبيا، موزمبيق.

اليوم الثاني.. الأمراض التنفسية المزمنة تتسبب في 60% من الوفيات

وواصل المؤتمر العلمي، فعالياته لليوم الثانى على التوالى، حيث أكد الدكتور عادل فهمي، مقرر المؤتمر والمعرض الطبي الدولي التاسع عشر، بأن اليوم العلمي ينعقد بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين، في مجالات ذات الصلة بالأمراض غير المعدية والتغذية العلاجية، والسمنة، والتحاليل الطبية، وطب الأطفال، والسياحة العلاجية، وكذلك الوفود الأفارقة من 16 دولة.

وترأست جلسة التغذية العلاجية فيه الدكتورة غادة نصر، أستاذ الصحة العامة وطب المجتمع كلية الطب جامعة القاهرة، وتحدثت عن الأمراض غير المعدية، ورصد الحالة الراهنة في مصر، والطريق إلى الأمام.

وقالت إن هناك 4 أمراض غير معدية، وهي القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والسكري، والأمراض التنفسية المزمنة، وهي تمثل عبئا على الدول ذات الدخل المنخفض، حيث تتسبب في 60% من الوفيات بالإقليم.

وأرجعت أسباب الوفيات إلى الفقر، الذي يحول دول توفير الأدوية المناسبة، والتكنولوجيا الآمنة، والجودة، والفعالية، للوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها، وتشخيصها وعلاجه، ومن الأسباب أيضا، تأثير عولمة تسويق وتجارة المنتجات الضارة بالصحة، وكذلك قلة النشاط البدني.

وأضافت نصر، أن عوامل الخطورة ومنها التدخين وأن معدلاته تضاعفت بين عامي 2006 و2016، وخاصة بين الذكور وتصل بينهم إلى 44%، وهناك نمط غذائي غير صحي، وخاصة في ظل انخفاض استهلاك المصريين من الفواكه والخضروات، وأصبح هناك خمول وانخفاض في ممارسة النشاط البدني ممثلا في الرياضة، وهناك ازدياد في تلك النسب، وتزداد نسب السمنة في السيدات، وهناك 50% من السيدات يعانين من السمنة المفرطة، والتي يكون فيها معدل كتلة الجسم فوق 30، بينما الطبيعي حتى 25 فقط.

وتقوم مصر بجهود رائدة لمكافحة الامراض غير السارية، تتمثل في وجود خطة وطنية لمكافحة هذه الأمراض في وزارة الصحة منذ عام 2014، وهي متماشية مع خطة منظمة الصحة العالمية لنفس الغرض، وتضم 9 أهداف يجب التوعية بها، منها تقليل الملح في الغذاء، والتخلص من الدهون الصناعية المتحولة والمشبعة، وتقليل استهلاك السكر، وتشجيع الرضاعة الطبيعية الخالصة في الـ 6 أشهر الأولى من العمر، وتناول الخضر والفاكهة، وإعداد حملات إعلامية جماهيرية للتوعية بالغذاء الصحي.

وعرض الدكتور محمد شاهين، استشاري التحاليل الطبية بكلية الطب، جامعة الأزهر، التحديات التي تواجه المرضى بسبب البكتيريا الحلزونية، وكيفية مقاومتها والبيئة الخصبة لنموها.

كما عقدت جلسة عن السياحة العلاجية في مصر، برئاسة الدكتور عبدالعاطي المناعي، رئيس المؤسسة المصرية للسياحة الصحية في مصر، واستعرض مشروع السياحة الصحية المصرية، وأقسامها المختلفة، التي تشمل العلاجية والاستشفائية، والصحية الميسرة، والتدريب، وكل ما يتعلق بكل منها، من أنماط خدمية.

فالاستشفائية تشمل المياة الكبريتية، والرمال السوداء، والطمي، والمياة المالحة، والعلاج بالأكسجين وغيرها.

والسياحة الصحية الميسرة، والتي تعني تجهيز الأماكن العلاجية، والاستشفاء البيئي بما يتناسب مع المسنين وذوي الإعاقة.

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والعلاجية فتشمل كل ما هو مقدم كعلاج للوافدين لمصر بغرض العلاج أو الاستشفاء.

أما سياحة التدريب فهي عبارة عن استقبال وتدريب مقدمي الخدمات الصحية في الدول الأفريقية والعربية، لتدريبهم في مصر للاستفادة من الخبرات العظيمة للخبراء المصريين.

أما مرض السكر وكيفية التعايش معه، فكانت له جلسة أيضا، عرض فيها الخبراء المشكلة والتحدي الصعب بها، والجديد في علاجه، ورعاية مرضى السكري في مصر، وتحدث عنه الدكتور محمد عبدالهادي مشاحيت، أستاذ ورئيس قسم السكر والغدد الصماء بطب الفيوم، وقال أن السكر مرض قديم اكتشف في عهد قدماء المصريين، ولكنه لم يكن منتشرا نتيجة زيادة الحركة والطعام الصحي في تلك العصور، ومع المدنية الحديثة وزيادة استهلاك البشر النشويات والسكريات وقلة الحركة، وزيادة الوزن والسمنة، تضاعفت أعداد المرضى مرات عديدة، حتى وصل أعداد المصابين 450 مليون نسمة حاليا، منهم أكثر من 8.2 مليون مريض سكر، تحتل بهم المرتبة الثامنة عالميا.

وأضاف: السكر يمكن الوقاية منه في حالة العودة للحياة البسيطة بالغذاء الصحي المتوازن، وممارسة الرياضة بشكل يومي، خاصة أن المرض يحد من فرص التنمية ويؤثر سلبا على الصحة العامة، ويكلف الدولة مليارات الجنيهات على العلاج سنويا.

وناشد وسائل الإعلام بالتركيز على طرق الحد من انتشار السكر عن طريق التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، كمساهمة منه في بناء المواطن المصري، وبالتالي الدولة المصرية الحديثة.

مؤشر الجوع انخفض إلى 14.8% عام 2018

كما شاركت الدكتورة مايسة شوقي رئيس قسم الصحة العامة بكلية طب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة والسكان سابقا، في مؤتمر قسم الصحة العامة بكلية طب جامعة الزقازيق، برئاسة الأستاذ الدكتورة حسنية رجب رئيس القسم.

وقدمت شوقي، بحثا علميا بعنوان "التغذية في كل السياسات ضرورة ملحة في مصر الآن"، واستعرضت أمراض سوء التغذية في مصر ورسم خريطة أصحاب المصلحة والشركاء في صنع وتنفيذ السياسات التغذوية في مصر، وارتباط الاصحاح التغذوي بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكدت انخفاض مؤشر الجوع في مصر من 16.3% في 2010 إلي 14.8% في 2018، واستعرضت مقارنة مؤشر الجوع في مصر بدول أخري في المنطقة.

وقدمت شوقي مثالين للسياسات التغذوية للأم والطفل، وكذلك؛ لخفض استهلاك ملح الطعام، للتأكيد أن التدخلات المستهدفة، تتطلب شراكة لوزارات وهيئات متعددة منها وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتعاون الدولي، والبيئة، والمجالس القومية، والبرلمان، لمراجعة أو استحداث قوانين داعمة للسياسات التغذوية.

كما ثمنت شوقي، دور الأبحاث العلمية وتعظيم الاستفادة من توصياتها، وأهمية إعداد منصة؛ لإعداد ملخص سياسات لكافة الأبحاث ذات الصلة "Policy Briefs"، وربط البحث العلمي وتوصياته بالخطط التنفيذية قوميا، كما عظمت من أهمية إعداد قواعد البيانات وتحديثها وتحليلها وإتاحتها لتحديد أولويات البحث العلمي.

وأضافت: يجب أن نولي الطفلة الأنثي والمرأة في سن الإنجاب اهتماما خاصا، لأنهن الأكثر تعرضا لسوء التغذية، وهن أيضا أمهات المستقبل ومقدمي الرعاية الأساسية في كل أسرة.

لذلك فإن وضع السياسات التغذوية يجب أن يراعي المحددات البيئية والاجتماعية والثقافية، كما أكدت شوقي على أن التخطيط لسياسات تغذوية تستند إلى الدليل العلمي، أصبحت ضرورة ملحة في مصر؛ لأن امراض سوء التغذية تؤثر علي صحة الأفراد وقدراتهم التعليمية وقوة العمل والإنتاج، بالإضافة الي تكلفة العلاج الباهظة، واستعرضت شوقي بالدليل البحثي أن خفض أمراض سوء التغذية لدي الأطفال بنسبة 50% فقط سيوفر3 مليار جنيه للدولة.

وتابعت أن مؤشرات الإصحاح التغذوي تشكل نصف مؤشرات التنمية المستدامة وتعتبر ركيزة أساسية لنجاح الدول في تحقيق أهدافها، وتفاءلت شوقي أن رؤية مصر 2030، وضعت بمهنية شديدة وتم تحديثها لتتضمن أهدافا واقعية، أكثر طموحا تستند إلى النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأكدت مايسة شوقي، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لملف الصحة والسكان، وتبنيه للإصحاح الصحي، والإسراع بتدشين منظومة التأمين الصحي الشامل والحملة القومية "100 مليون صحة" والمسح الصحي لأطفال المدارس للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة، له دلالة قاطعة وهي أن مصر تعيش في عهد استثمار لتخصص الصحة العامة، وأن علم "تغذية الصحة العامة" "Public Health Nutrition" سيكون المرجعية الأساسية للوقاية، والعلاج من أمراض سوء التغذية علي المستوي القومي أسوة بالدول المتقدمة.

اليوم الثالث.. "100 مليون صحة" على رأس مناقشات المؤتمر

واختتم المؤتمر العلمي، المنعقد تحت عنوان "صحة وطن"، فعالياته لليوم الثالت أمس السبت، بعد انعقاد استمر 3 أيام متتالية، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين والأساتذة، في مجالات التحاليل الطبية، والخلايا الجذعية، وأمراض الكبد، والنساء والتوليد، والقلب والضغط، وبحضور الوفود الأفارقة من 16 دولة.

وكرمت إدارة المعرض، الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة سابقا، خلال المؤتمر، وذلك تقديرا لإسهاماتها الجليلة في خدمة الوطن.

وقالت مايسة شوقى، إن الوقاية من فيروس سي أمر هام في مرحلة ما بعد انتهاء المسح القومي ١٠٠ مليون صحة وهو ما تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي وأطلق من أجله الحملة القومية، مشيرة إلى أنها مكلفة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد رسائل توعوية للمواطنين للارتقاء بصحتهم ودعم نمط الحياه الصحي، وهذه الرسائل جاري إعدادها بمعرفة خبراء الصحة العامة، وأساتذة في تخصصات مختلفة، بشكل يتناسب مع كافة الفئات في المجتمع.

وأضافت أن مريض الضغط يحتاج لتناول غذاء صحي والابتعاد عن الملح وكذلك المشروبات الغازية، والمصنعات الغذائية، مشددة على ضرورة إصدار قوانين وآليات ضابطة ومنظمة للصناعة الغذائية والمطاعم، وتلزم كافة المصانع بإضافة ملصقات منتجاتها، تحتوي على معلومات أساسية مثل السكريات والصوديوم والدهون المشبعة وغيرها.

وأكملت شوقي، أنها مكلفة بتحديث بروتوكولات التغذية العلاجية في المستشفيات الجامعية، وقريبا سوف تعلن اللجنة المكلفة من وزير التعليم العالي، تلك البروتوكولات، وسيتم توزيعها على المستشفيات، وبذلك يكون هناك إصحاح صحي للمرضى.

مايسة شوقي: "26% من المصريين ضغطهم عالي.. و15.5% مصابين بالسكر"

قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة سابقا، إن المسح الصحي Stepwise Survey في ٢٠١٧، رصد 26% من المصريين لديهم ارتفاع في ضغط الدم، والسكر بنسبة 15.5%، وهي نسب تؤثر سلبا على قدرة المصريين علي العمل والإنتاج وارتفاع تكلفة العلاج، في حين أن الوقاية ضرورية للغاية، لكي يعيش الإنسان بصحة جيدة.

وشددت شوقى، على ضرورة الالتزام بالمسح الصحي للأصحاء للاكتشاف المبكر والعلاج، وأكدت أن المتابعة الطبية للمرضي هامة لتجنب أي مضاعفات صحية مستقبلا.

وثمّنت على الاستفادة من تدريب طلبة الجامعات علي المبادئ العلمية للتوعية المجتمعية، واستثمار طاقاتهم في نشر رسائل توعوية لأطياف المجتمع، وهو الجاري إعداده لينطلق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قريبا.

