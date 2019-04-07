شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خماسية الأهلي.. أحمد موسى يوجه رسالة عتاب إلى جمهور الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاتب الإعلامي أحمد موسى جمهور نادي الزمالك بسبب ما اعتبره «شماتتهم» بعد خسارة نادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة في دوري الأبطال.

قال، في برنامجه على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «النهارده كنت أتمنى أن أجد روح رياضية بجد، لكن للأسف لقيت شماتة وفرحة غريبة، الصراحة عيب».

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أضاف: «الأهلي بيلعب باسم مصر، وأنا لا أتمنى هزيمة الزمالك غدًا، ولكن يوم ليك ويوم عليك»، متابعًا: «الهزيمة ذل، ولازم كل اللاعبين يعتذروا على الجريمة».

تعرض الأهلي لهزيمة ساحقة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي جمعتهما، السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأبطال.