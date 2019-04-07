شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توضح تفاصيل مبادرة الكشف عن سرطان الثدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تنظيم بعثات خارجية للفريق الطبي الذي جرى التعاقد معه لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مطلع يوليو المقبل.

كشفت الوزيرة، خلال زيارتها إلى بورسعيد، السبت، عن تخصيص طابق في مجمع هيئات التأمين الصحي الجديد ليكون مركزا لتدريب الأطباء لتطبيق المرحلة الأولى من المنظومة.

أشارت إلى تنظيم بعثات لأطباء الوحدات والمراكز الصحية في بورسعيد في بريطانيا، معلنة في الوقت نفسه عن الكشف على أول مقيم أجنبي ضمن مبادرة القضاء على فيروس «سي».

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أكدت الانتهاء من الكشف على 48 مليون مواطن ضمن مبادرة الرئيس «100 مليون صحة»، والكشف على 2.7 مليون طالب في المرحلة الثانوية من إجمالي 3 ملايين.

في السياق، أعلنت الوزيرة الكشف على 9.5 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من إجمالي 12 مليون طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم».

كشفت عن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي مطلع يوليو المقبل، وأن المسح يستهدف السيدات فوق الثلاثين، وستتبع الحملة مراحل وخطوات محددة على غرار «100مليون صحة»، حيث تبدأ بكشف تأكيدي وفحوصات معملية بالسونار والماموجرام.

أوضحت أنه سيتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات في الأحياء والمحافظات، واتباع نظام الكشف الدوري الممنهج حسب تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.

أكدت أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمشروع القومي لصحة المرأة منذ أكثر من 10 سنوات، وستعمل منظمة الصحة العالمية ممثلة في اللجنة العلمية وأساتذة الطب على تقديم الإرشادات لتحقيق الاستدامة، مشيرة إلى إحالة المصابات للمراكز العلمية ومراكز الأورام الصحية والجامعية ومراكز القطاع الخاص لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.