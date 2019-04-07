شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن الصحفي هشام جعفر تنفيذًا لقرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الأجهزة الأمنية إجراءات الإفراج عن الصحفي والباحث هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مدى» للتنمية الإعلامية، من قسم أول أكتوبر؛ تنفيذًا لقرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية.

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أعلن المحامي محمد الباقر، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، منتصف ليل السبت، الإفراج عن موكله بموجب قرار إخلاء سبيله بتدابير احترازية الصادر من محكمة الجنايات 27 مارس الماضي.

يواجه «جعفر» المحبوس منذ أكتوبر 2015 تهم «الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وتلقي رشوة دولية في القضية رقم 720 لسنة 2015».