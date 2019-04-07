شكرا لقرائتكم خبر عن «وأولي الأمر منكم».. دافع «سياسي» وراء مقتل إمام مسجد الهرم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب خالد العدوي، والد إمام مسجد الرحمة المقتول في الهرم، عن دهشته بعد واقعة قتل نجله خلال إمامة المصلين، معقبًا: «ابني محبوب من طوب الأرض، وليس له أي عداوات».

أوضح في مداخلة لقناة «دي إم سي»، مساء السبت، أن قاتل نجله اعترض أثناء إلقاء الخطبة على الاستشهاد بآية «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»، معتبرًا أنها تحمل طابعًا سياسيًا.

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أضاف والد الضحية أن الجاني اتهم نجله بما سماه «ممالأة الظلم»، قبل أن يرد عليه الإمام بأن «الخطبة لا علاقة لها بالسياسة»، داعيًا إياه إلى «عدم قطع حبل أفكار الخطيب».

تابع: «القاتل مارس الشغب والفتنة داخل المسجد ما أجبر المصلين على دفعه خارج المسجد، قبل أن يعود مجددًا أثناء أداء الصلاة ليطعن الخطيب مع سبق الإصرار والترصد».

مضى قائلا: «القاتل مسؤول عن أفعاله مسئولية كاملة، وإلا مكانش اعترض على جزئية معينة في الخطبة (..) ليس مجنونًا أو مختلا عقليًا (..) أنا عايز أقعد معاه وأعرف قتل ابني ليه».