شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة العلميين يقرر تقسيط متأخرات اشتراكات الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس نقابة المهن العلمية، تقسيط متأخرات اشتراكات أعضاء النقابة، وذلك تيسيرا على الأعضاء، وجاء هذا القرار لمساعدة العلميين على مستوى الجمهورية للاستمرار فى الاستفادة بخدمات النقابة لهم.

وأوضح مجلس نقابة العلميين، أنه فى حال رغبة العضو فى تجديد الاتشراك بالنقابة، فأن ذلك يتطلب سداده لاشتراك عام 2018 أولا، ثم باقى الاشتراكات المتأخرة يتم تقسيطها للتسهيل على العلميين، مشيرا إلى أن ذلك القرار بدأ تنفيذه أول أبريل الجارى.

Advertisements