شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مختار: صندوق تحيا مصر يساهم فى تنفيذ المبادرات الرئاسية للرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مختار المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر، إن القيادة السياسية تولى اهتماما بالرعاية الصحية للمصريين، مضيفا أن صندوق تحيا مصر يساهم فى تنفيذ المبادرات الرئاسية للرعاية الصحية.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشت" المذاع على قناة أو أى الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الصندوق سيوزع 560 حضانة للأطفال فى المناطق الأكثر فقرا، مضفيا أن الصندوق أجرى المسح الطبى على مليون و200 الف شخص.

وتابع المتحدث الرسمى باسم صندوق تحيا مصر، أن مستشفيات الجيش والشرطة تساهمان فى مبادرة نور حياة مضيفا أن تحيا مصر تشارك فى المبادرات الرئاسية المختلفة بمحافظات الصعيد.