محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
دعت النقابة العامة للصيادلة، أعضائها دفعة 2017 المتضررين من سوء توزيعهم خارج محافظاتهم خلال حركة التكليف، إلى التوجه لمقر النقابة العامة ابتداء من الغد، لتسجيل بياناتهم وملء استمارات بشكواهم وإرفاقها بالمستندات المطلوبة (صورة البطاقة الشخصية، صورة "الكارنية"، شهادة قيد عائلي، صورة قسيمة الزواج، شهادة مرضية حال وجود ظروف صحية مرضية).
وأوضحت النقابة - في بيان اليوم السبت- أنه سيتم حصر شكاوى الصيادلة وتقديمها في مذكرة لإدارة التكليف للنظر فيها والعمل على حلها.
يذكر أن نقابة الصيادلة اقترحت - في اجتماعها الأخير مع إدارة التكليف - أن يكون النقل بالبدل أحد أسباب التظلم على أن تتقدم النقابة بمذكرة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لإدراج ذلك البند كأحد الحلول لمشاكل توزيع التكليف.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصيادلة" تدعو دفعة 2017 المتضررين من تكليفهم التقدم بشكوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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