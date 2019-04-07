محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
يتفقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح الأحد، عددا من المشروعات الزراعية بمحافظة أسيوط.
ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الزراعة تفقد زراعات القمح والفول والبنجر، فضلا عن زيارة محطة إنتاج التقاوي، ومحطة للإنتاج الحيواني، وصوامع تخزين القمح، ومشروع تطوير الري الحقلي.
كما يعقد وزير الزراعة ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين لقاء جماهيريا للمزارعين والمربين والعاملين بالقطاع الزراعي بالمحافظة، وذلك بمقر مديرية الزراعة بالمحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. وزير الزراعة يتفقد عددًا من المشروعات بأسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.