غدًا.. وزير الزراعة يتفقد عددًا من المشروعات بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

يتفقد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح الأحد، عددا من المشروعات الزراعية بمحافظة أسيوط.

ومن المقرر أن تشمل زيارة وزير الزراعة تفقد زراعات القمح والفول والبنجر، فضلا عن زيارة محطة إنتاج التقاوي، ومحطة للإنتاج الحيواني، وصوامع تخزين القمح، ومشروع تطوير الري الحقلي.

كما يعقد وزير الزراعة ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين لقاء جماهيريا للمزارعين والمربين والعاملين بالقطاع الزراعي بالمحافظة، وذلك بمقر مديرية الزراعة بالمحافظة.​