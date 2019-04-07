"الشروط خلال أسابيع".. "التعليم" تكشف ملامح مسابقة المعلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

استعرض الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، موقف المسابقة المؤقتة الحالية للمعلمين؛ لتعيين حوالي 65 ألف معلم في بعض التخصصات التي بها عجز وتم رصدها خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بديوان عام الوزارة، اليوم، في حضور عدد من قيادات الوزارة منهم الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام وأكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.

وأعلن عمر أنه تم الانتهاء من المسابقة المؤقتة، والمعلمين الجدد الآن على رأس العمل بالمدارس، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للتظلمات، فقد تم تشكيل لجنة من الوزارة لفحص كل التظلمات والتي بلغت حوالى 7 آلاف تظلم، وتم استبعاد عدد من المتقدمين لأن ملفاتهم لم تكن تتطابق مع التخصصات المتقدمين إليها، أما من تبين أن لديه حق تم السماح له بدخول الامتحان يوم السبت الماضي، ومنذ الخميس الماضي وحتى عصر السبت تم إرسال رسائل الإخطارات على البريد الاليكترونى المسجل للمرشحين، وغدًا سيتم إعلانها على موقع المسابقة.

وأوضح عمر أن الأعداد النهائية التي تم قبولها وعلى قوة المدارس 36 ألف معلم من أصل 65 ألف، مشيرًا إلى أنه من اليوم الأول تم الإعلان أن هذه مسابقة مؤقتة للحفاظ على المال العام، وطبقنا آليات جديدة لنرى مدى نجاحها والاستفادة منها في المسابقات القادمة، والتي ستكون نوعين من المسابقات، دائمة ومؤقتة، المؤقتة مرتبطة بالظروف الخاصة بزملائنا المعلمين، والدائمة مرتبطة بالاستبدال لبلوغ بعض المعلمين سن المعاش.

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وقال عمر: إن المسابقة تضمنت مراحل كثيرة للتصفيات، تم إدارتها بشكل إلكتروني بنسبة 95%، و5% للجزء الخاص باستيفاء الأوراق، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمسابقات القادمة فستدار بشكل إلكتروني بنسبة 100% حتى بالنسبة للأوراق والمستندات.

وتابع عمر: إن الوزارة تقدمت بمشروع لتعديل بعض مواد قانون التعليم، وأحد هذه المواد أجاز للمديريات عقد مسابقات، لذلك كان من أهداف هذه المسابقة تدريب المديريات على عقد مسابقات بشكل عادل وشفاف وبدون أي أخطاء.

وأعلن أن المسابقة القادمة سيتم الإعلان عن شروطها خلال الأسابيع القليلة القادمة، أما التقدم لها سيكون خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، وسيكون بها أعداد وظائف أكثر من 65 ألف لأننا نعالج مشكلات أخرى خاصة بالمعلمين مثل الاغتراب الداخلي والخارجي وتعيين معلمين بدلاً من المحالين للمعاش، والأجازات الوجوبية والخاصة بدون مرتب، وليس العجز فقط.

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