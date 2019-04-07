أخبار مصر | مايسة شوقي: "٢٦% من المصريين ضغطهم عالي.. و15.5% مصابين بالسكر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مايسة شوقي: "٢٦% من المصريين ضغطهم عالي.. و15.5% مصابين بالسكر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة سابقا، إن المسح الصحي Stepwise Survey في ٢٠١٧، رصد 26% من المصريين لديهم ارتفاع في ضغط الدم، والسكر بنسبة 15.5%، وهي نسب تؤثر سلبا على قدرة المصريين علي العمل والإنتاج وارتفاع تكلفة العلاج، في حين أن الوقاية ضرورية للغاية، لكي يعيش الإنسان بصحة جيدة.

وشددت شوقى، على ضرورة الالتزام بالمسح الصحي للأصحاء للاكتشاف المبكر والعلاج، وأكدت أن المتابعة الطبية للمرضي هامة لتجنب أي مضاعفات صحية مستقبلا.

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وثمّنت علي الاستفادة من تدريب طلبة الجامعات علي المبادئ العلمية للتوعية المجتمعية، واستثمار طاقاتهم في نشر رسائل توعوية لأطياف المجتمع، وهو الجاري إعداده لينطلق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قريبا.

وبرفقة وفد من إدارة المؤتمر على رأسهم الدكتور عادل فهمي، مقرر المؤتمر والمعرض الطبي الدولي التاسع عشر، تفقدت "شوقي" أجنحة المعرض، وتعرفت فيها عن قرب على طبيعة المستلزمات الطبية المعروضة من خلال الشركات المصرية والعالمية.

جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي، المنعقد تحت عنوان "صحة وطن"، على هامش المعرض الطبي الدولي التاسع عشر، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر، فعالياته اليوم السبت، بعد انعقاد استمر 3 أيام متتالية، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين والأساتذة، في مجالات التحاليل الطبية، والخلايا الجذعية، وأمراض الكبد، والنساء والتوليد، والقلب والضغط، وبحضور الوفود الأفارقة من 16 دولة.