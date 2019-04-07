أخبار مصر | 100 مليون صحة على رأس مناقشات المؤتمر العلمي المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "صحة وطن" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 100 مليون صحة على رأس مناقشات المؤتمر العلمي المنعقد بالقاهرة تحت عنوان "صحة وطن" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم المؤتمر العلمي، المنعقد تحت عنوان "صحة وطن"، على هامش المعرض الطبي الدولي التاسع عشر، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمدينة نصر، فعالياته اليوم السبت، بعد انعقاد استمر 3 أيام متتالية، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين والأساتذة، في مجالات التحاليل الطبية، والخلايا الجذعية، وأمراض الكبد، والنساء والتوليد، والقلب والضغط، وبحضور الوفود الأفارقة من 16 دولة.

كرمت إدارة المعرض الطبي الدولي التاسع عشر الأكبر في مصر وأفريقيا، الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ ورئيس قسم الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، ونائب وزير الصحة سابقا، خلال المؤتمر العلمي المنعقد على هامش المعرض، وذلك تقديرا لإسهاماتها الجليلة في خدمة الوطن.

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قالت مايسة شوقى، إن الوقاية من فيروس سي أمر هام في مرحلة ما بعد انتهاء المسح القومي ١٠٠ مليون صحة وهو ما تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي وأطلق من أجله الحملة القومية، مشيرة إلى أنها مكلفة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد رسائل توعوية للمواطنين للارتقاء بصحتهم ودعم نمط الحياه الصحي، وهذه الرسائل جاري إعدادها بمعرفة خبراء الصحة العامة، وأساتذة في تخصصات مختلفة، بشكل يتناسب مع كافة الفئات في المجتمع.

وأضافت، أن مريض الضغط يحتاج لتناول غذاء صحي والابتعاد عن الملح وكذلك المشروبات الغازية، والمصنعات الغذائية، مشددة على ضرورة إصدار قوانين وآليات ضابطة ومنظمة للصناعة الغذائية والمطاعم، وتلزم كافة المصانع بإضافة ملصقات منتجاتها، تحتوي على معلومات أساسية مثل السكريات والصوديوم والدهون المشبعة وغيرها.

وأكملت شوقي، أنها مكلفة بتحديث بروتوكولات التغذية العلاجية في المستشفيات الجامعية، وقريبا سوف تعلن اللجنة المكلفة من وزير التعليم العالي، تلك البروتوكولات، وسيتم توزيعها على المستشفيات، وبذلك يكون هناك إصحاح صحي للمرضى.