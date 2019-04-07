أخبار مصر | شعبة الهندسة المدنية تستعرض كيفية إدارة المخاطر التي تواجه صناعة التشييد والبناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شعبة الهندسة المدنية تستعرض كيفية إدارة المخاطر التي تواجه صناعة التشييد والبناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، اليوم السبت، ندوة حاضر فيها الدكتور مهندس ريمون فريج استشاري إدارة مخاطر مشروعات التشييد، تحت عنوان "إدارة المخاطر فى صناعة التشييد والبناء".

وأدار الندوة المهندس عماس توماس الذى عظم من قيمة الندوة والتى تأتى فى إطار رفع ثقافة إدارة المخاطر لدى المهندسين المدنيين، والتى تتواكب مع الاتجاه العالمى نحو تعظيم علم الإدارة فى كافة المجالات.

من جانبه أشار المهندس أحمد رمزى أن هذه الندوة تأتى فى إطار أنشطة الشعبة المكثفة حيث تحرص الشعبة علي تنظيم ندوة أو ورشة عمل شهريا لتنمية مهارات المهندسين والاطلاع على كل ما هو جديد لثقل خبرة المهندس.

وفى نهاية كلمته طالب رئيس شعبة الهندسة المدنية من الحضور المشاركة فى أنشطة النقابة قائلا " شعبتكم تحتاج تواجدكم ".

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فيما أشار المهندس محمود السمرى أن الشعبة المدنية تستهدف من عقد ندواتها الوقوف على كل التطورات والجديد فى عالم الهندسة المدنية، كشفا عن إجراء قرعة للحضور للفوز بدورة مجانية عن إدارة المخاطر لعدد 30 مهندسا .

من جانبه أشار الدكتور مهندس ريمون فريج أن إدارة المخاطر هو علم أو مهنة هدفها الرئيسي إدارة المخاطر بشكل استباقي وليس بشكل رد فعل، مشيرا إلى أن أى مشروع معرض لمجموعة من المخاطر مقسمة إلى نوعين، الأول مخاطر ضارة وفى حالة حدوثها ستؤدى إلى التأثير على زمن المشروع وتكلفته، والأخر مخاطر غير ضارة.

وكشف فريج عن أن دراسة أجريت خلال الفترة من 2008 – 2018 لأهم مصادر الخطر فى صناعة التشييد والبناء فى جمهورية مصر العربية، أظهرت أن هناك 9 مخاطر تؤثر فى الصناعة، أولها المخاطر الخارجية مثل الطقس والفيضانات والزلازل والحروب والثورات، أما ثاني أنواع المخاطر فكانت المخاطر الخاصة بالتصميم والاستشارات الهندسية مثل تقارير التربة الخاطئة، وثالث الأنواع المخاطر التى تخص الفريق الإدارى للمشروع، فيما كانت المخاطر التنفيذية رابع المخاطر وأهمها ندرة العمالة فى بعض الأوقات وأخطاء العمالة، أما خامس المخاطر فكانت المخاطر المتعلقة بمقاولى الباطن، والسادسة مخاطر المعدات مثل الحوادث، وعدم الصيانة الدورية للمعدات، فيما كانت المخاطر الحكومية مثل عدم الاستقرار وكثرة الاعتصام والصعوبات الروتينية فى استخراج التصاريح هى سابع أنواع المخاطر، أما النوع الثامن فتمثلت فى المشاكل الاقتصادية مثل مشكلة توقف التمويل أو عدم التمويل الكافى أو المشاكل المتعلقة بصعوبة تدبير العملة الأجنبية، فيما كانت المخاطر المتعلقة بالمالك هى تاسع واخر أنواع المخاطر التى تؤثر فى صناعة التشييد والبناء فى مصر.

وأوضح الدكتور ريمون فريج أن تلك الأنواع التسع للمخاطر سوف تتناولها باستفاضة الدورة التى ستعقدها الشعبة بالمجان خلال الفترة القادمة.

وعن خطوات إدارة المخاطر أوضح فريج أنها تتكون من سبع خطوات، أولها تخطيط إدارة المخاطر من خلال وضع خطة للتعامل مع المخاطر فى المشروع وهى بالطبع تختلف من مشروع لاخر. وثانى الخطوات فهى تحديد المخاطر، ثم التحليل النوعى للمخاطر لتحديد المخاطر الأكثر أهمية، ثم خطوة التحليل الكمى للمخاطر، ثم خطوة تخطيط الاستجابات للمخاطر من خلال وضع حل أو أكثر لكل خطر، ثم خطوة تنفيذ استجابات المخاطر، وتنتهي الخطوات السبع بالتحكم فى المخاطر.

وفى نهاية الندوة تم إجراء قرعة علانية لاختيار 30 مهندسا من الحاضرين للفوز بدورة مجانية عن " Risk Management " مقدمة من شعبة الهندسة المدنية بالنقابة والدكتور ريمون فريج والدورة تمنح شهادة لدخول امتحان PMI-RMP.