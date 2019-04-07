أخبار مصر | وكيل الصحة بالقليوبية يتفقد أعمال تطوير الوحدة بالشموت (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الصحة بالقليوبية يتفقد أعمال تطوير الوحدة بالشموت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحه بالقليوبية، أعمال التطوير بالوحدة الصحية بالشموت إدارة بنها، للاطمئنان على سير العمل وكان برفقته اللواء مجدى سيف عضو مجلس النواب، والدكتور جمال عبد الغنى مدير ادارة بنها، ومدير إدارة الصيانة ومسؤولى الصيانة بالمديرية.

نرشح لكم: حملات مكثفة لفحص متعاطى المخدرات لسائقي النقل وكافة المركبات علي الطرق السريعة بطور سيناء

توجه اليوم السبت، فريق عمل حملات فحص المخدرات لكمين الساحل بطور سيناء، حيث تم فحص عدد خمسون سائقا وإجراء تحاليل المخدرات اﻻزمة لهم، وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد قادة محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء.

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جاء ذلك بهدف الكشف عما إذا كان هناك تعاطي للمواد المخدرة من عدمة وذلك للحفاظ علي أرواح المواطنين والحد من الحوادث والقضاء علي ظاهرة اﻹدمان، حيث تمكن فريق العمل من توقيع الكشف وفحص عدد 50سائق بكمين الساحل بمدينة طور سيناء ولم يظهر من بينهم اية حالات ايجابيه.

هذا وتستمر أعمال حملات فحص المخدرات علي الطرق السريعة بصفة دورية ومنتظمةبكافة مدن المحافظة.

تكون فريق العمل من: محمد سعد عليوه، والدكتور محمد الصافي، وإبراهيم بركات.