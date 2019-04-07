أخبار مصر | حملات مكثفة لفحص متعاطي المخدرات لسائقي النقل وكافة المركبات على الطرق السريعة بطور سيناء (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكثفة لفحص متعاطي المخدرات لسائقي النقل وكافة المركبات على الطرق السريعة بطور سيناء (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه اليوم السبت، فريق عمل حملات فحص المخدرات لكمين الساحل بطور سيناء، حيث تم فحص عدد خمسون سائقا وإجراء تحاليل المخدرات اللازمة لهم، وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد قادة محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء.

جاء ذلك بهدف الكشف عما إذا كان هناك تعاطي للمواد المخدرة من عدمة وذلك للحفاظ علي أرواح المواطنين والحد من الحوادث والقضاء علي ظاهرة اﻹدمان، حيث تمكن فريق العمل من توقيع الكشف وفحص عدد 50سائق بكمين الساحل بمدينة طور سيناء ولم يظهر من بينهم اية حالات ايجابيه.

هذا وتستمر أعمال حملات فحص المخدرات علي الطرق السريعة بصفة دورية ومنتظمة بكافة مدن المحافظة.

تكون فريق العمل من: محمد سعد عليوه، والدكتور محمد الصافي، وإبراهيم بركات.