أخبار مصر | الإفتاء: رؤية الهلال تكون بناء على الرؤية البصرية الشرعية وليس على حسب نتيجة الحائط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: رؤية الهلال تكون بناء على الرؤية البصرية الشرعية وليس على حسب نتيجة الحائط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن إعلان نتيجة رؤية الهلال، موضحة أنها تعلن نتيجة رؤية الهلال للشهور العربية بناء على الرؤية البصرية الشرعية للهلال وليس على حسب النتيجة المعلقة على الحائط أو الفلك.

وأوضحت الدار، ردا على أسئلة الكثيرين من المشتركين في الصفحة عبر الفيسبوك بخصوص بداية شهر شعبان، أنه مخالف لما هو في نتيجة الحائط، قائلة: إن لكل بلد رؤيتها الخاصة بدخول الشهور العربية، وعلى كل شخص أن يتبع رؤية الهلال في البلد الذي يقيم فيه، وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن الأحد هو أول شهر شعبان للعام الهجري 1440.