أخبار مصر | الصيادلة تدعو دفعة 2017 المتضررين من تكليفهم لتسجيل بياناتهم غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصيادلة تدعو دفعة 2017 المتضررين من تكليفهم لتسجيل بياناتهم غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت النقابة العامة للصيادلة، الصيادلة دفعة 2017 والمتضررين من سوء توزيعهم خارج محافظاتهم بحركة التكليف، الى الذهاب لمقر النقابة العامة بجاردن سيتى ابتداءا من غدا الأحد 7 إبريل لتسجيل بياناتهم وملء استمارة بشكواهم مع توقيعها وإرفاقها بالمستندات المطلوبة وهى صورة البطاقة الشخصية، صورة الكارنية، شهادة قيد عائلى، شهادة مرضية حال وجود ظروف صحية مرضية، صورة قسيمة الزواج.

وأوضحت النقابة أنه سيتم حصر شكاوى الصيادلة وتقديمها فى مذكرة لادارة التكليف للنظر فيها والعمل على حلها.

يذكر أن النقابة فى آخر اجتماع لها مع إدارة التكليف اقترحت ان يكون النقل بالبدل أحد أسباب التظلم على أن تتقدم النقابة بمذكرة لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لإدراج ذلك البند كأحد الحلول لمشاكل توزيع التكليف.