أخبار مصر | ننشر تفاصيل مبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل مبادرة الرئيس للكشف عن سرطان الثدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تنفيذ مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدي مطلع شهر يوليو القادم، موضحة أن المسح يستهدف السيدات فوق الثلاثين عامًا، وستتبع الحملة مراحل وخطوات محددة على غرار ما تم ب "100 مليون صحة"، حيث سيتم عمل مسح مبدئي ثم كشف تأكيدي وفحوصات معملية، وتكون البداية بالسونار ثم إجراء الماموجرام.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحي والمحافظة واتباع نظام الكشف الدوري الممنهج حسب تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومي لصحة المرأة منذ أكثر من ١٠ سنوات، وستعمل منظمة الصحة العالمية ممثلة في اللجنة العلمية وأساتذة الطب على تقديم الإرشادات لتحقيق الاستدامة وإجراء الكشف بشكل دوري ودائم بهدف الاطمئنان على صحة السيدات اللاتي يُصبن بالأورام.

Advertisements

وقالت وزيرة الصحة، أنه ستتم إحالة المصابات للمراكز العلمية ومراكز الأورام الصحية والجامعية ومراكز القطاع الخاص لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم، برؤساء هيئات التأمين الصحي الجديد، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمبنى الجديد لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.

ومن جهته رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدكتورة هالة زايد وزياراتها الأسبوعية للمحافظة، مشيدًا بما يتم من إنجازات في القطاع الصحي بالمحافظة.