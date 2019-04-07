شكرا لقرائتكم خبر عن عروض وفقرات فنية في احتفال عيد الأم بالدقهلية بحضور المحافظ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنافست عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية بمحافظة الدقهلية، السبت، في تقديم عروض فنية للأطفال في حفل تكريم الأمهات المثاليات الذي أقامته مديرية التضامن بمناسبة احتفال المحافظة بعيد الأم، بحضور المحافظ الدكتور كمال جاد شاروبيم.

وبحسب بيان، قدمت جمعية الفردوس الخيرية عرضًا استعراضيا بعنوان «شكرا يا أمي» لأطفال كي جي 1، 2، بحضانة الفجر الجديد التابعة للجمعية، تحت إشراف شهيرة حامد، مديرة الحضانة، عضو مجلس إدارة الجمعية، كما قدمت الجمعية فقرة إلقاء شعري لطفلة بـ«كي جي 2».

وأكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، دور الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع وتقديم الخدمات للمواطنين، وأضاف أن المحافظة رائدة في مجال الجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية.

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وقدمت جمعية رسالة ورسالة أجا عرضًا استعراضيًا لأطفال «كي جي 1» بعنوان «أحبك يا أمي»، أما جمعية المحافظة على القرآن الكريم فقدمت فقرة دينية وعددًا من الفقرات الفنية.

وكرّم المحافظ عددًا من الأطفال المشاركين في العروض، مثل الأطفال روجين محمد فؤاد، وريماس أحمد، وآدم محمود.

كما كرم المحافظ خلال الحفل 8 من الأمهات المثاليات، في مقدمتهن وفاء سيد أحمد محمد السرسي، 80 سنة، التي فازت بالمركز الثالث للأم المثالية على مستوى الجمهورية، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر الاحتفال السيد عبدالفتاح، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والشيخ طه زيادك، وكيل وزارة الأوقاف، والسيد دايرة، وكيل وزارة التموين، والدكتورة فرحة الشناوي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات الشعبية والتنفيذية ومجلس إدارة الجمعيات الأهلية.

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم

احتفالية عيد الأم