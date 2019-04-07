شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يعلق على خسارة الأهلي: «إيه المشكلة.. الزمالك بيتغلب عادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة النادي الأهلي أمام صن داونز بـ 5 أهداف في ذهاب دور الثمانية، قائلا: «إيه المشكلة، بتحصل في نوادي كبرى، وحصلت في البرازيل»، مضيفًا ساخرًا: «يظهر لعنة الأهلي مش بتمشي في إفريقيا، وجاميكا مش شغال في إفريقيا».

وأبدى «أديب»، خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، دهشته من ربط البعض بين خسارة النادي الأهلي ومصر، قائلا: «هو إيه علاقة الأهلي بمصر.. ده ماتش كورة، انزلوا تحت شوية، وبشويش واهدوا».

وذكر أن رموز النادي الأهلي ترفض أن يسخر أحد من خسارة الأهلي، مضيفا: «خدوها كول، الزمالك بيتغلب، وبناخد الأمر بصدر رحب، هو ليه بتشوفوا إن حد لما يقول كلمة على الأهلي يكون صهيوني، وخاين».