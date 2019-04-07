شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة رئيس جهاز 6 أكتوبر في «الامتداد السياحي الثالث» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، كافة إدارة الجهاز بسرعة إنهاء الأعمال المتوقفة من رصف وإنارة وتشجير وإزالة أكوام الرمال والأتربة، من مناطق الامتداد السياحي الثالث، وخاصة مشروع إسكان العاملين بمجلس الدفاع الوطني القطعة الرابعة، التي تم الانتهاء من إنشائها منذ عام 2004.

وأصدر رئيس جهاز 6 أكتوبر خلال الجولة مكبرة قام بها، السبت، تعليماته بضرورة فسخ التعاقدات مع الشركات المكلفة بأعمال الرصف وأعمال التشجير والتعاقد مع غيرها ما لم تنجز الأعمال المكلفة بها في غضون شهر.

Advertisements

عاين رئيس الجهاز المناطق والمخالفات الموجود بها على أرض الواقع، وأصدر تعليماته لرؤساء الإدارات بضرورة رفع كافة المخلفات الموجودة في المنطقة وإنارة الشوارع الخارجية في مدة لا تزيد عن أسبوع، وبدء أعمال التشجير مطلع الأسبوع المقبل، كما وعد بأن تنتهي عمليات إكمال رصف الشوارع الخارجية في أقرب وقت ممكن.

كان المهندس شريف الشربيني قد ألتقي بمكتبه أعضاء اتحاد الشاغلين بمشروع إسكان العاملين بمجلس الدفاع الوطني بالامتداد السياحي الثالث، القطعة الرابعة برئاسة الدكتور مهندس صقر حنفي رئيس الاتحاد، وأستمع لشكواهم، وطلب خلال الاجتماع معاينة المنطقة على أرض الواقع، وخلال اللقاء أكد لهم، أن المعاناة التي تكبدوها خلال الفترة الماضية ستنتهي في أقرب وقت ووفقا تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تقضي بإزالة جميع أشكال المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، والحفاظ على مظهرها الحضاري، وتنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، كطريق الواحات، والطريق الدائري الأوسط، مروراً بحدود كردون المدينة في المسافة من طريق الفيوم وحتى الطريق الشمالي لحدود المدينة، وتطوير القوس الجنوبي الغربي، ومحور الزعيم جمال عبدالناصر، والطريق الشمالي، ووصلة دهشور الشمالية، لتتناسب مع حجم الكثافات المرورية.

رافق رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر خلال جولته المهندس خالد نايف نائب رئيس الجهاز، والمهندس سيد أبوضيف مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، والمهندس هشام جعفر، مدير عام أدارة إدارة التشجير والعميد حاتم السيسي مدير إدارة الأمن بالجهاز.