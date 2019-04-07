تموين الجيزة: لدينا 1793 مخبزا يستفيد منهم 5.6 مليون مواطن يوميا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام كامل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، إن إجمالى المخابز التى تصرف الخبز للمواطنين بمحافظة الجيزة 1793مخبزا ، يعملون على توفير الخبز للمواطنين. وأضاف مدير تموين الجيزة لـ"الخليج 365"، أن عدد البطاقات التموينية فى المحافظة مليون بطاقة و751339 تقريبا وأن عدد المستفيدين يصل لـ5 مليون و635553 فرد تقريبا. Advertisements وأشار كامل إلى أن المديرية تعمل على متابعة توفير السلع التموينية باستمرار للمواطنين ويتم الرقابة على المنافذ والأسواق لمراقبة جودة السلع.

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