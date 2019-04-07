شكرا لقرائتكم خبر عن توقيت وضع أول دستور مصرى ومراحل تعديله وتغييره حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة "on e"، تقريراً مفصلاً حول الدستور المصرى ومتى كان أول دستور خطه المصريين لأنفسهم ومراحل التعديلات التى مرت بها كافة الدساتير المصرية، والتى بدأت فى عهد الخديوى توفيق الذى وضع أول دستور لمصر فى7 فبراير عام 1882 .

وتابع التقرير :"وفى 19 إبريل 1923 تم إعداد وثيقة دستورية بمعرفة البرلمان المصرى وبدأت بكلمة بأسم الشعب، وبعد ثورة 1952 وضع الضباط الأحرار دستور جديد يحمل أسم "23 يوليو"، بينما فى 21 فبراير فى عام 1958 جاء دستور الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وأطلق عليه دستور الوحدة ، وفى 25 مارس من عام 1964 تم وضع دستور مؤقت بعد إلغاء الوحدة ".

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واستكمل التقرير قائلاً:"وفى 11 سبتمبر 1971 فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات تم إعلام أول دستور سمى "دستور مصر الدائم" بينما فى إبريل 1980 تم تعديل دستور 71 بقرار من مجلس الشعب وقتها ، وفى 25 مايو من عام 2005 عدل الدستور مرة أخرى، لتنظيم إجراءات إختيار رئيس الجمهورية بانتخابات مباشرة، وفى 26 مارس من عام 2007 جرى استفتاء كان بموجبه تعديل دستور 71 للمرة الثالثة تضمن تعديل 34 مادة".

ولفت التقرير إلى أنه فى 30 مارس من عام 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان دستورى جديد للبلاد، ومع سيطرة جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم فى البلاد وقع الدستور فريسة لهم ، وأصدر المعزول محمد مرسى إعلام دستورى مؤقت فى نوفمبر 2012 حسن فيه نفسه وكافة قراراته من الطعون، وبعدها شكل الإخوان جمعية تأسيسة إخوانية أصدرت دستوراً فى 25 ديسمبر من عام 2012 أسماه المجتمع الدولى وقتها بالدستور الإخوانى المسلوق.

وختم التقرير :"رحل المعزول محمد مرسى عن حكم البلاد، فى 2013 ومعه دستوره المشبوه وبدأت مصر خارجة طريق جديدة تضمنت على رأسها تشكيل لجنة من 50 عضواً أصدرت الدستور الحالى فى يناير 2014 ،وتابع:"ولأن كل فترة لها اصلاحاتها المختلفة تشهد مصر تعديلات جديدة للدستور يطلق عليها المراقبون أسم الإصلاحات السياسية والتى تضمن لمصر مستقبل أفضل".