شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. وزير التعليم: أجرينا 1.7 مليون امتحان إلكترونى بـ10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزارة التربية والتعليم:



وزارة التضامن: وزارة التموين:



استعدادات "التموين" لاستقبال شهر رمضان.. زيادة طرح معدلات المنتجات الغذائية 70% لتلبية الاحتياجات طوال الشهر المعظم.. والوزير: القابضة الغذائية تتعاقد على شراء الياميش خلال أيام.. ومخزون اللحوم يكفى حتى ديسمبر ‎





وزارة الزراعة:

Advertisements وزارة التعليم العالى: وزير التعليم العالى يعلن 11 توصية للمنتدى الأول للتعليم العالى والبحث العلمى ‎ وزارة القوى العاملة: وزارة الهجرة: وزارة الإسكان:



وزارة الأوقاف:

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