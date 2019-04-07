شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبى يفضح الدور التركى القطرى الخبيث فى معركة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن هناك تحركات مريبة من جانب ميليشيات مصراتة، مشيراً إلى أن ذلك يجعلنا أمام مخاوف كبيرة إزاء السكان المدنيين هناك، مشدداً على أن الجيش الوطنى يعمل على حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية التى تم اتخاذ جميع الواجبات تجاهها.

وأضاف "المسمارى"، خلال حوار له عبر الأقمار الصناعية، بقناة "extra news"، أن الوضع فى طرابلس قبل تحرك الجيش كان مأساوياً ونركز حالياً على البناء النفسى للدولة بعيداً عن الإقصاء والتهميش، مؤكداً أن الجيش الوطنى لديه القدرة الكاملة والكافية لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.

ولفت المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، إلى أن هناك وثائق دولية تثبت وصول كميات كبيرة من الأسلحة إلى طرابلس، مشيراً إلى أن الجيش لديه القدرة الكافية للدفاع عن كامل التراب الليبى وحماية الليبيين من جميع الشرور التى تحيق بهم، وتابع:"هناك متغيرات تعبوية واستراتيجية ما بين معركة 2014 والآن ".

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واكد "المسمارى"، أن كل القنوات الليبية المضللة تبث من تركيا ويعملون الآن على ترويج الإشاعات والأكاذيب من أجل تدمير الجيوش العربية ونهب مقدرات العرب ، ولكن كل ما يبذله هؤلاء لن يجعلنا نحيد عن هدفنا المتمثل فى تحرير كامل التراب الليبى، وتابع:"نهدف إلى الوصول إلى استقرار ليبيا ونحن نعمل تحت أمر الشعب الليبى".

وشدد المسمارى، على أن سيادة الدولة مهمة رئيسية من مهام الجيش، لافتاً إلى أن معركة اليوم ليست حول طرابلس بل معركة كل الليبيين، وتابع:" هناك تشويش على نوايا الجيش والغرض من العمليات العسكرية.. بعض الوجوه سوف تسقط من المشهد الليبى عقب انتهاء معركة طرابلس ..والإخوان سيفقدون اليوم القاعدة المالية ومنطقة الساحل الطويل مع أوروبا".

واستكمل المسمارى، قائلاً:"سنقدم الدلائل لوسائل الإعلام التي تؤكد انتهاك قرار حظر التسليح ومطلوب من الدبلوماسية العربية توضيح الحقائق بشأن ليبيا"، مشيراً إلى أن اجتماع المؤتمر الجامع مازال كما هو فى موعده وسيعقد بشكل آمن.