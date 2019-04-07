شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد جداول امتحانات نهاية العام للابتدائية والإعدادية والنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى (الدور الأول) للعام الدراسى 2018/2019 بمدارس القاهرة لصفوف الابتدائى والشهادة الإعدادية ومراحل النقل الإعدادى والثانوى العام والرياضى والتعليم الفنى والمهنى ومدارس الصم والمكفوفين على أن تبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 30/4/2019 وتنتهى الخميس 16/5/2019، على أن تخلو أيام الخميس الموافق 25/4 (عيد تحرير سيناء ) والسبت والأحد 27، 28 /4/2019 (عيد القيامة) والاثنين 29 /4 (عيد شم النسيم) والأربعاء 1/5 (عيد العمال) من عقد أية امتحانات وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بمراعاة الإجازات التى تتخللها فترة الامتحانات وخاصة أعياد الأخوة الأقباط والحرص على مصلحة الطلاب وتخفيفًا على كاهل أولياء الأمور وضمانا لحسن سيرها دون حدوث تداخل بين امتحانات النقل والشهادات العامة طبقًا للجداول المعلنة بمقر الإدارات التعليمية ومقر المدارس وحسب كل صف دراسى.

وتقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية السبت 11 مايو وتنتهى الخميس 16 مايو، وتبدأ امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائى يوم السبت 4/5 وتنتهى الثلاثاء الموافق 7/5/2019، وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الإعدادى العام والرياضى والمكفوفين والصم يوم الاحد 5/5 حتى الخميس 9 /5، أما امتحانات الصف الثانى الثانوى العام والرياضى والفنى والمكفوفين والصم فتبدأ يوم الاثنين الموافق 6مايو وتنتهى الخميس 16 من نفس الشهر.

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وكلف المحافظ القاهرة مدير مديرية التربية والتعليم ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها ضمان حسن سير وتنظيم الامتحانات مثل سعة اللجنة المقررة، مع التشديد على الالتزام بالمقررات بعد اختصارها طبقًا لتعليمات وزير التعليم والحرص على عدم نقل تلاميذ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية خارج مدارسهم لصغر سنهم.

ومن جانبه أعلن محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تقرر بدء امتحانات المستوى الرفيع لجميع المراحل يومى الأربعاء والخميس 17، 18 /4/ 2019، وأن يتم امتحان المجالات العملية ( العملى ) للإعدادية المهنية والإعدادية للصم وضعاف السمع من الثلاثاء 7 مايو وحتى الخميس 9 مايو. أما امتحانات المواد خارج المجموع فيكون وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية.

أشار مدير المديرية، أن امتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائى وما يعادلها ستتم على مدار ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 30/4 وحتى الثانى من مايو، ومن الثلاثاء 30/4 وحتى الأحد 5/5 للصف الرابع الابتدائى، على أن تبدأ امتحانات النقل للتعليم الفنى من الخميس للاثنين ( 2 إلى 13/5/2019).