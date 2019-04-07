شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الدار هي المسئولة عن إعلان الهلال بحسب الرؤية وليس نتيجة الحائط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على استفسار الكثيرون من المشتركين في صفحة دار الإفتاء بخصوص بداية شهر شعبان وأنه مخالف لما هو في نتيجة الحائط.

وأكدت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية، قائلة: دار الإفتاء المصرية هي الجهة الرسمية المسئولة عن إعلان نتيجة رؤية الهلال، وتعلن نتيجة رؤية الهلال للشهور العربية بناء على الرؤية البصرية الشرعية للهلال وليس على حسب النتيجة المعلقة على الحائط أو الفلك.

وأضافت دار الإفتاء، أن لكل بلد رؤيتها الخاصة بدخول الشهور العربية ، وعلى كل شخص أن يتبع رؤية الهلال في البلد الذي يقيم فيه.