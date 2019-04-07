شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الدار هي المسئولة عن إعلان الهلال بحسب الرؤية وليس نتيجة الحائط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على استفسار الكثيرون من المشتركين في صفحة دار الإفتاء بخصوص بداية شهر شعبان وأنه مخالف لما هو في نتيجة الحائط.
وأكدت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية، قائلة: دار الإفتاء المصرية هي الجهة الرسمية المسئولة عن إعلان نتيجة رؤية الهلال، وتعلن نتيجة رؤية الهلال للشهور العربية بناء على الرؤية البصرية الشرعية للهلال وليس على حسب النتيجة المعلقة على الحائط أو الفلك.
وأضافت دار الإفتاء، أن لكل بلد رؤيتها الخاصة بدخول الشهور العربية ، وعلى كل شخص أن يتبع رؤية الهلال في البلد الذي يقيم فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء: الدار هي المسئولة عن إعلان الهلال بحسب الرؤية وليس نتيجة الحائط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.