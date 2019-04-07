فيديو.. انفجار ضخم وحريق بمبنى وسط العاصمة الفرنسية باريس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة الفرنسية بارس، انفجار كبير فى مبنى بوسط العاصمة، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والحماية المدنية للتعامل مع الحريق الكبير الذى إندلع داخل المبنى.
قوات الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق
وخلال محاولة السيطرة على الحريق من قبل قوات الإطفاء وقع انفجار ضخم هز أركان المنطقة، قبل أن يتمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق فى النهاية والسيطرة على الموقف بشكل كامل.
ولم تصدر بعد أى بيانات رسمية حول طبيعة الحادث أو أسبابه أو سقوط ضحايا بسببه، فيما تواصل السلطات المعنية فى باريس التحقيق فى الحادث، وذلك وفق وسائل إعلام فرنسية.
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