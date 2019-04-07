"الإفتاء" ترد على اختلاف بداية شهر شعبان عن تقويم "نتيجة الحائط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن إعلان نتيجة رؤية أهلة الشهور العربية.

وقال المركز الإعلامي لدار الإفتاء في بيان السبت، إن الدار تعلن نتيجة رؤية الهلال للشهور العربية بناءً على الرؤية البصرية الشرعية للهلال، وليس على حسب النتيجة المعلقة على الحائط أو الفلك.

وأشار المركز إلى ورود استفسارات كثيرة للدار بشأن اختلاف رؤية هلال شهر شعبان عن التقويم الموجود بالنتائج، إذ أوضح التقويم أن اليوم هو أول أيام شهر شعبان، بينما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت هو المتمم لشهر رجب، وأن غدا الأحد أول أيام شهر شعبان.

وأضاف المركز الإعلامي لدار الإفتاء، أن لكل بلد رؤيتها الخاصة بدخول الشهور العربية، وعلى كل شخص أن يتبع رؤية الهلال في البلد الذي يقيم فيه.