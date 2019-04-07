ننشر جداول امتحانات المرحلة الابتدائية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف: اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، جداول امتحانات المرحلة الإبتدائية للفصول الدراسية المختلفة. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 2 مايو المقبل، على أن تنتهي يوم 9 من الشهر نفسه. وينشر الخليج 365 جداول امتحانات المرحلة الابتدائية بالجيزة:

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