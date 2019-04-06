انت الان تتابع التعليم: مسابقة لاختيار 65 ألف مدرس خلال أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم فحص جميع التظلمات على مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، إذ تم فحص قرابة 7 آلاف تظلم وثبت أن لبعضهم حق وسمحت الوزارة لهم بدخول الامتحان السبت الماضى. وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن المسابقة المقبلة التى سيتم الإعلان عنها في شهر يونيو أو يوليو ستكون إلكترونية حتى الأوراق ستكون بشكل إلكترونى، موضحا تم استبعاد الكثير من المتقدمين لعدم تطابق أوراقهم مع شروط المسابقة.

وتابع، الوزارة تعمل فى كل وقت دون إجازات، موضحا أن الأعداد النهائية التى تسلمت العمل فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين وتسلمت العمل فى المدارس 36 ألفا فقط من أصل 65 ألفا "وده أكبر دليل أعمق من الأفكار التى يطرحها البعض دون الإلمام بالظروف".وشدد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى،

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