انت الان تتابع الحارس القضائي لـ«الصيادلة»: اجتماع الفرعيات باطل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال المستشار محمد فكري، الحارس القضائي لنقابة صيادلة مصر، والمعين من قبل محكمة جنوب القاهرة، بعد قرار محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، إن الاجتماع الذى دعا له أعضاء المجلس السابقين، باطل، ولا يعتد به. واستنكر فكري، محاولة الدفع بالنقباء الفرعين، لتوريطهم فى الوقوف ضد حكم المحكمة، خاصة وأن حكم الحراسة لا يطبق على النقابات الفرعية، باعتبارها مستقلة، مؤكدا أن الأعضاء يحاولون توريط الصيادلة بعد امتناعهم عن تسليم السجلات والملفات وتأكدهم من تحريري محضر بقسم قصر النيل، لعرقلة حكم المحكمة.
وحذر الحارس القضائي، خلال تصريحات إلى "التحرير"، من محاولة البعض القيام بأي أعمال كالتجمهر أو التظاهر داخل النقابة، مؤكدا أن هذه الخطوة سيتبعها تحرير محاضر ضد الداعين والمحرضين، لما فيها من مخالفة للقانون، ومحاولة عرقلة حكم محكمة. وأضاف فكري، إن الداعين للاجتماع زالت عنهم الصفة، ولا يمثلون إلا أنفسهم،
وحذر الحارس القضائي، خلال تصريحات إلى "التحرير"، من محاولة البعض القيام بأي أعمال كالتجمهر أو التظاهر داخل النقابة، مؤكدا أن هذه الخطوة سيتبعها تحرير محاضر ضد الداعين والمحرضين، لما فيها من مخالفة للقانون، ومحاولة عرقلة حكم محكمة.
وأضاف فكري، إن الداعين للاجتماع زالت عنهم الصفة، ولا يمثلون إلا أنفسهم، وبالتالي ليس من حقهم دعوة نقباء الفرعيات لأى اجتماع داخل النقابة، مشيرا إلى أن عملية وقف الحسابات البنكية ستنتهي صباح غد الأحد، بعد تسليم البنوك قرار المحكمة وخطاب وقف التوقيعات.
فكري حذر أيضا، أعضاء المجلس السابقين، من صرف أي أموال من خزينة النقابة، "الإيراد اليومي"، لأن هذه الخطوة غير قانونية وتعد إهدارا للمال العام، الذي كُلفت بالحفاظ عليه، مؤكدا، سأفحص عن جميع الملفات بما فيها المالية، بعد الاستعانة بـ5 صيادلة من أصحاب الخبرة.
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