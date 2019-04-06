انت الان تتابع تحديد موعد امتحان مايو لطلاب الثانوية التراكمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

د. طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد أى تغيير فى تنسيق الدخول فى الجامعات. مشددا على أن درجات الصفين الثانى والثالث الثانوى تراكمية تحتسب درجات الطالب فى الدخول بالجامعة ضمن مجموع الثانوية التراكمية، ويؤدى الطالب 4 امتحانات يختار منها أفضل درجات، وأن النظام الإلكترونى نجح نجاحا منقطع النظير. وأضاف وزير التعليم، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم إعلان جدول امتحان مايو الإلكترونى اليوم أو غدا، وهناك حلول كثيرة وسيكون هناك بروفات من نصف أبريل حتى آخر مايو.

وتابع الوزير أنه سيتم تصحيح 34 مليون سؤال في 50 لجنة تصحيح إلكتروني، متابعا: "نجاح كبير أننا عندنا نظام امتحانات إلكترونية منطقع النظير، وده استثمار كبير". وأشار الوزير إلى أن طلاب المدارس الخاصة والمنازل، سيؤدون الامتحان في المدارس الحكومية بعدها بوقت محدد، وسيكون لهم جدول مواز مقارنة بزملائهم في المدارس

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