شكرا لقرائتكم خبر عن 15 أبريل.. تتويج ملكة جمال المحجبات العربيات والأفريقيات في الموسم الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ العد التنازلي لتتويج ملكة المحجبات العربيات والأفريقيات للموسم الخامس، وذلك في الخامس عشر من إبريل الجاري بأحد فنادق الجيزة.

وأعلنت رئيس المهرجان، نهى حمدي، في بيان، السبت، عن بعض أعضاء لجنة التحكيم التي ستضم الإعلامية حجيبة ماء العينين، ومصممة الأزياء مروة البغدادي، ورانيا يوسف، والشيف هند الديساوي.

وذكرت أن الشيخ هاني أبوزيد، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالسعودية، وضيف شرف المهرجان، أعلن عن تقديم رحلة عمرة شاملة الإقامة والطيران للفائزة بلقب ملكة المحجبات العربيات والأفريقيات.

Advertisements

واستقرت إدارة الدورة الخامسة لمهرجان ملكة المحجبات على مصمم المهرجانات الشهير إسلام عادل، ليتولى مهمة تصميم حفل الختام، ومحمد الشريف لإخراج العرض.

ويشارك الإعلاميان بدوان شحميني، وزاريه باريكيان عضوين ضمن لجنة تحكيم الحفل، بالإضافة لكونهما المستشارين الإعلاميين الرسميين له، وستمثل لبنان لما معوشي في المسابقة بعد أن تم اختيارها بين العديد من المحجبات اللواتي قدّمن للمشاركة عبر الموقع الخاص بالمهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تكريم المرأة العربية المحجبة، والتأكيد على أن الحجاب هو تاج رأس الفتاة ويزيدها جمالًا ولا ينقصها، وأنه ليس عثرة أو عقبة بينها وبين طموحاتها، باعتبار أنها تستطيع إثبات ذاتها في مختلف الميادين والمسابقات وأن ملابسها جزء لا يتجزأ من هويتها.

يذكر أن لقب الموسم الرابع من مسابقة ملكة جمال المحجبات العربيات حازت عليه المغربية نسرين الكتاني التي تدرس بمجال الهندسة المدنية.