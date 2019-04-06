شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: 19 مايو آخر امتحان لطلاب أولى ثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن طلاب الصف الأول الثانوي سيخوضون آخر امتحان في 19 مايو، وسيكون إلكترونيًا.

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وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إلى أنه ليس مطلوبًا من طلاب الصف الأول الثانوي سوى النجاح بـ50%، ومن سيرسب سيعقد له امتحان آخر، مؤكدًا أن المجموع الذي سيحصل عليه طالب الصف الأول الثانوي لا علاقة له بتنسيق الثانوية العامة، حيث إن الصف الأول الثانوي تجريبي للدفعات القادمة.

وأضاف أن الغاضبين من تجربة التابلت ليسوا الطلاب، ولكن مجموعة من أصحاب المصالح، ويحاولون إثارة قلق الطلاب، مؤكدًا أنهم ينفذون خطة تطوير التعليم، التي تعد استثمارًا كبيرًا لمصر.

وأشار «شوقي» إلى أن جوهر عملية التطوير في المرحلة الثانوية هو تغيير نمط الأسئلة، بحيث تعتمد على الفهم وليس الحفظ، وأن تجربة امتحانات التابلت نجحت بعد 28 ساعة من انطلاقها، وأن هناك 380 ألف طالب أصروا على خوض تجربة امتحانات التابلت، واصفا إياهم بالأبطال.