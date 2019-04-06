شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: أي فريق درجة ثالثة كان هيلعب أفضل من الأهلي أمام صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمود شحاتة، إن أي فريق في دوري الدرجة الثالثة كان سيؤدي بشكل أفضل من الأهلي اليوم في مباراته أمام نادي صن داونز، بجنوب إفريقيا.

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وأضاف «شحاتة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، قائلا: «كرة القدم دايما فيها لحظات انهيار، لكن أنا مش مصدق إن دول اللاعيبة اللي كانوا بيلعبوا قصاد الاتحاد لحد آخر دقيقة»، متابعا: «الأهلي كيان كبير وجزء كبير من مصر، ولازم ننكسر عشان عظمنا يقوى».

وأردف عضو مجلس النواب قائلا: «يجب أن نتخطى هذه المباراة، ونركز في المباراة المقبلة حتى نعيد للأهلي هيبته.. الدنيا موقفتش على النهارده، وبإذن الله هنعوض الخسارة»، متابعا: «واضح إن اللاعيبة مجتش النهارده.. لكن الزمالك كان بيتغلب 6 وبيقف على قدمه.. ولعل خسارة الأهلي اليوم خير».

وأكد شحاتة أن أي فريق في نادي الدرجة الثالثة كان سيلعب بشكل أفضل من الأهلي اليوم أمام صن داونز، متابعا: «أنا مش عايز الأهلاوية ينكسروا ولا الشعب المصري.. لكن بإذن الله الأهلي هيعوض».