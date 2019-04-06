شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل المسئولين عن «عمارات الأولى بالرعاية» للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، السبت، المسؤولين عن عمارات الرعاية بفوة للتحقيق، لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات حيال المخالفين من المستحقين للوحدات الأولى بالرعاية سواء بالبيع أو التأجير للغير، وتقاعسهم عن أعمال المتابعة للمقيمين بالوحدات حسب الشروط المنظمة.

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وبحسب بيان، تبين قيام الوحدة المحلية بفوه بتشكيل لجنة بالقرار رقم ٥٧٨ بتاريخ ٢ اغسطس ٢٠١٨، بفحص الوحدات المغلقة والتي انتهت بالرأي إلى استبعاد ١٧ حالة فقط، وإصدار قرار إخلاء إداري لهم بقرار رقم ٦٠٤، في ١٧ ديسمبر ٢٠١٨، مخالفاً لما جاء بالتكليفات، وبخصوص سحب الوحدات السكنية التي تم تأجيرها للغير منتفعين وإعادة فحص حالة المستأجرين الحاليين للوقوف على مدي انطباق الشروط عليهم، لتسكينهم عليها حسب الشروط المنظمة.

كما شكّلت الوحدة المحلية بفوة لجنة بالقرار رقم 578 بتاريخ 2/8/2018م، وبناء عليه تم استبعاد ٢٤ حالة وإصدار قرار إخلاء إداري لهم برقم 610، في 23/12/2018م، وبخصوص إعادة فحص حالة المنتفعين المقيمين بالوحدات المخصصة لهم، لمعرفة مدي انطباق الشروط عليهم تبين عدم قيام الوحدة المحلية بفوه بفحص حالات المنتفعين المقيمين والمخالفة لما جاء بالتكليف، وبخصوص إحالة المسئولين عن متابعة الوحدات الأولي بالرعاية بفوه إلى التحقيق لتقاعسهم عن اتخاذ إجراءات حيال المخالفين من المستحقين للوحدات سواء بالبيع أو التأجير للغير، وتقاعسهم عن أعمال المتابعة للمقيمين حسب الشروط المنظمة، بناءا عليه تم إحالة التقرير للشئون القانونية بالمحافظة، وتبين قيام الوحدة المحلية بفوه بتشكيل لجنة لبحث التظلمات المقدمة من المواطنين بالقرار رقم ٨ بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٩م، منوطة بفحص تظلمات اللجنة العليا للإسكان بديوان عام المحافظة، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وكلّف المحافظ رئيس مركز ومدينة فوه بتقديم بيان بعدد الحالات التي تم إخلائها بالفعل وعدد الوحدات المستأجرة، مع متابعة الإجراءات، مؤكداً على محاسبة المقصرين.