شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يطالب الحكومة بالبحث عن بدائل البرسيم لحماية الأمن المائي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، وزارة الزراعة بوضع برنامج قومي لزراعة بدائل البرسيم للاستفادة منها في إنتاج محاصيل أعلاف تكون بديلة للبرسيم، وتتفوق على البرسيم في قلة استهلاكه للمياه واحتوائها على عناصر تغذية للماشية، وهو ما يمكن أن يتم من خلال زراعة «البونيكام»، من خلال تحقيقه إنتاجية تصل إلى 10 أطنان سنويا مادة جافة، ويحتوى البونيكام على بروتين 16‎% وتزيد قيمته عند تجفيفه.

وأضاف «أبوصدام»، في تصريحات صحفية، السبت، أن هذا المحصول من الزراعات المتأقلمة مع التغيرات المناخية، ويتحمل الملوحة وانخفاض احتياجاته المائية، وقيمته الغذائية العالية، موضحا أن الاحتياجات المائية لزراعة الفدان الواحد من «البونيكام» تصل إلى 3200 متر مكعب من المياه سنويا بينما يستهلك فدان البرسيم 5 آلاف متر مكعب من المياه، وهو ما يكشف عن الميزة النسبية لزراعته خلال الفترة المقبلة نظرا لتحمله ملوحة مياه الري حتى 12 ألف جزء في المليون.

Advertisements

وأوضح أن زراعة محصول «البونيكام» تعتبر من أفضل الأعلاف الخضراء ويعد نباتًا معمرًا يستمر في الأرض حتى 10 سنوات ويجود في كل أنواع الأراضي حتى الأراضي الملحية، ويجود «البونيكام» تحت نظام الري بالرش والتنقيط، كما يمكن زراعته بنظام الري.

وأشار «أبوصدام» إلى أن الاتجاه إلى زراعة البونيكام لتغذية الحيوانات وتوفير المياه هو الاتجاه الأفضل لتوفير المياه لزراعة المحاصيل الأساسية، لافتا إلى أن علينا حظر تصدير البرسيم الجاف وتقاوي البرسيم وأعلاف الأرانب التي تتكون من البرسيم لأنه محصول كثيف استهلاك المياه.

وأضاف أن الميزة النسبية لزراعة «البونيكام» أن عملية الحش تتم بعد المرة الأولى في مدة تتراوح ما بين 45 – 60 يومًا، وذلك بهدف أن تتمكن جذور (البونيكام) في الثبات بالتربة، على أن تكون الحش في المرة الثانية بعد مرور مدة تتراوح بين (25 -30) يومًا، وخلال فصل الصيف تكون عملية الحش بعد مرور (15) يومًا فقط.