شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى الجمهورية في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد أبوسليمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، السبت، قسم العناية المركزة للأطفال بسعة 4 أسرة وإضافة ماكينتين للغسيل الكلوى للأطفال بمستشفى الجمهورية العام، وذلك بتبرع من نادي روتاري الإسكندرية.

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وقال «أبوسليمان» في تصريحات صحفية، إنه تم تجهيز وحدة الغسيل الكلوى للأطفال بسعة ماكينتين جارٍ توريدهم وسوف يتم البدء في تشغيلها فور وصول الأجهزة من الجمارك، لتصبح هذه الوحدة الأولى من نوعها بمستشفيات مديرية الصحة بالإسكندرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن مستشفى الجمهورية تحتوى على 39 ماكينة غسيل كلوي للكبار تخدم 139 مريض من غرب الإسكندرية.

تخدم مستشفى الجمهورية العام مناطق غرب الإسكندرية في خدمات العناية العامة للكبار بسعة 14 سرير والحضانات بسعة 14 محضن، وأُضيفت 4 أسرة عناية أطفال ليصبح الإجمالي 32 أسرة رعاية عاجلة.

افتتاح قسم عناية أطفال بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية