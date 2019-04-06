شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يعلن توصيات المنتدى الأول للتعليم العالي والبحث العلمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء السبت، توصيات المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي الذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري برعاية وحضور رئيس الجمهورية.

وشملت التوصيات النقاط التالية:

وافقنا نحن المشاركون في GFHS 2019 المجتمعون في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة ، مصر ، خلال الفترة من 4-6 أبريل 2019 ، استجابةً لدعوة رسمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، إلى إعلان التوصيات التالية: