شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يصل إلى الإمارات للمشاركة في افتتاح «البرلمان العربي للطفل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أحمد أبوالغيط وصل بعد ظهر اليوم، السبت، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمشاركة في حفل الافتتاح الرسمي لمقر البرلمان العربي للطفل بإمارة الشارقة غدًا، الأحد، والذي يعقد تحت رعاية الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة الشارقة، وصاحب مبادرة إنشاء البرلمان العربي للطفل.

وأوضح المتحدث الرسمي أن مشاركة الأمين العام في هذا الحدث تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه بتعزيز دور آليات العمل العربي المشترك ودعم المبادرات الجديدة التي من شأنها تحقيق المزيد من التقارب بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية، أخذاً في الاعتبار ما يمكن أن يلعبه البرلمان العربي للطفل في هذا الصدد من دور مهم في تحقيق التنشئة السياسية المناسبة للأجيال الجديدة، وإكسابهم ثقافة الحوار الهادف والبناء، وبما يثري من النقاشات الدائرة على الساحة العربية حول قضايا النشء وحقوق الطفل.