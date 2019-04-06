شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تناقش خطة توزيع مُقدري المواد لاختبارات «الثانوية التراكمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، السبت، اجتماعًا مع مديري التعليم العام بجميع المديريات التعليمية للوقوف على حالة البنية التكنولوجية والفنية لمقار التقدير الإلكتروني للاختبارات التدريبية الإلكترونية للصف الأول الثانوي التي تم تحديدها ومناقشة خطة التوزيع الخاصة بمقدري المواد الدراسية بكل مقر تقدير.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن الاستعدادات لمرحلة التصحيح الإلكتروني للاختبارات التدريبية الالكترونية للصف الأول الثانوي والتي عقدت بدء من يوم 24 مارس 2019، بحضور الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص.

وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازى بالحضور، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع لتوضيح كافة المعلومات المتعلقة باستعدادات الوزارة لامتحانات الصف الأول الثانوي، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتوفير 50 مقرًا متسعًا ومجهزًا إلكترونيًا على أعلى المستويات لتصبح مقرات لتقدير امتحانات الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية، موجهاً بضرورة وضع كافة الاحتياطات اللازمة لتنفيذ التقدير بصورة جيدة ومنضبطة.

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ولفت «حجازي» إلى اختيار المديريات التعليمية للمدارس التي تتوفر بها البنية التكنولوجية بشكل جيد على أن تكون المدارس في أماكن مختلفة داخل المحافظة وذلك لتكون مراكز للتصحيح الالكتروني بعد انصراف الطلاب، حيث يبدأ العمل بها من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءًا، كما تقوم المديرية بتوفير 15 جهاز «تابلت» بشكل احتياطي في كل مركز تصحيح على سبيل العهدة، وترد بعد انتهاء التصحيح.

ووجه حجازى بتشكيل مجلس تقدير مركزي على مستوي المحافظة برئاسة مدير المديرية بالمحافظة وعضوية كلٍ من وكيل المديرية، ومدير التعليم العام، ومدير التعليم الثانوي، ومدير التطوير التكنولوجي، والموجه العام للمادة الدراسية التي يتم تصحيحها، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إشراف لكل مقر تصحيح داخل المحافظة برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية وعضوية كلٍ من وكيل الإدارة التعليمية، ومدير مرحلة التعليم الثانوي، ومدير التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية، والموجة الأول للمادة الدراسية التي يتم تصحيحها، ومدير المدرسة التي ستكون مقر للتصحيح.

وفى كلمته، وجه الدكتور أكرم حسن بتكليف موجة عام كل مادة دراسية باختيار السادة المقدرين من معلمي الصف الأول الثانوي ممن تتوافر لديهم مهارة التعامل مع الحاسب الآلي والخبرة والكفاءة العلمية ومعه «التابلت» الخاص به وتوزيعهم على مقار التصحيح ممن لديهم مهارة التعامل مع الحاسب الآلي والخبرة والكفاءة العلمية.

وشدد حسن، على أهمية حضور كلٍ من الموجه العام للمادة الدراسية، وموجه أول للمادة الدراسية، ومعلم لذات المادة الدراسية، وذلك للتدريب الخاص بالتقدير الالكتروني والمقرر عقده بمقر مدرسة السعيدية الثانوية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، من الفترة (7 إلى 16) أبريل 2019، كما تم التنبيه باصطحاب أجهزة «التابلت» الخاص بالمقدرين أثناء تواجدهم في البرنامج التدريبي، مؤكدًا على أن التدريب يعقد لمدة يوم واحد لكل مادة دراسية.

وأوضح الدكتور أكرم حسن، أنه سيتم تنفيذ عملية التقدير بكافة مقار التقدير في الفترة من 10 إلى 20 أبريل 2019.