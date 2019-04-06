شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عضو فريق التحكيم بمباحثات طابا: مصر مؤهلة لحل نزاعات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جورج أبى صعب، أستاذ القانون الدولى بمعهد الدراسات الدولية العليا بجنيف، إن وزن مصر فى حل المشاكل الافريقية، لن يكون بسبب رئاستها للاتحاد الافريقى، وإنما يعود لوزنها داخل القارة السمراء، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث بالفعل، حيث بدأت مصر تتخذ وضعها بين هذه الدول، بسبب مواقفها ومحاولتها الاندماج الحقيقى.

وأضاف أبى صعب، فى ندوة ألقاها بمقر الجمعية المصرية للقانون الدولى، والتى يرأسها مفيد شهاب وزير الدولة الأسبق للمجالس النيابية والشئون القانونية، تحت عنوان" الطفرة فى تطور الوظيفة القضائية الدولية"، عدم وجود مشكلة قانونية دولية فى أزمة "الجولان" وإنما يتوقف الأمر على كيفية تفعيل القانون الذى يتوقف على الأليات المتوافرة سواء سياسيًا أو مؤسسيًا.

وأشار آبى صعب، إلى صعوبة تجريم جماعات مسلحة، بشكل دولى، بديلًا عن الفرد لعدم وجود الاثبات للبعد عن مقر الجريمة وعن المجنى والجناة، مشيرًا إلى أن المحكمتين الجنائيتن الدوليتين، تأخذ نحو 80 % من ميزانية الأمم المتحدة لأن كل متهم يعين له 3 محاميين دوليين وأكثر.

وأكد آبى صعب، معاناة القانون الدولى، حتى وقت قريب، بداية من نقصان الوظيفة القضائية لعدم وجود محاكم لها اختصاص إجبارى، وكانت تستمر المنازعات الدولية لقرون طويلة مثل النزاع حول جبل طارق والنزاع المقابل للأرجنتين بين انجلترا التى تحتلها والأرجنتين.

وأكمل آبى صعب، ازدادت الأزمة فى تسعينات القرن العشرين، حين أنشأت الكثير من المحاكم، وأثرت على مصداقية القانون الدولى، وأدت إلى تضارب الاختصاص والأحكام والتفسيرات، حتى أنشأت محكمة العدل الدولية، التى تعتبر أحد الست أجهزة الأساسية للأمم المتحدة.

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وأشار إلى ظهور عدد من المحاكم الجديدة التى تلفت النظر، مثل محكمة رواندا التى أدت الى ظهور المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة قانون البحار.

من جانبه قال مفيد شهاب، وزير الدولة الأسبق، إن محكمة العدل الدولية قدمت العديد من الأراء الاستشارية التى ساهمت فى توضيح كثير من النقاط القانونية و سدت بعض ثغرات القانون الدولى، و لها دور أساسى حتى وإن واجهت صعوبة فى إجبار الدولة على اللجوء إلى المحكمة .

ويعد آبى صعب، هو أبرز أبطال التحكيم الدولى فى نزاع طابا، وهو أحد أعضاء اللجنة القومية المشكلة عام 1985 فى مباحثات طابا، حيث أسهم بجهد متميز فى الفريق المصرى بمفاوضات طابا، وكانت لأبحاثه دور محورى فى اثبات حق مصر.

وكان آبى صعب يشغل منصب قاض متخصص فى محكمة العدل الدولية، والمفوض السابق لمفوضية تعويضات الأمم المتحدة، والرئيس السابق لهيئة النقض فى منظمة التجارة العالمية.