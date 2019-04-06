شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات أولى ثانوى تبدأ 19 مايو المقبل إلكترونيًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات أولى ثانوى ستبدأ 19 مايو المقبل إلكترونيًا، موضحا أن الوزارة ستعلن جدول الامتحانات غدا الأحد.
وقال وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، إن امتحانات شهر مايو المقبل سيكون إلكترونيًا، والوزارة أخذت كل الاحتياطات ليمر الامتحان بلا مشاكل.
وذكر أنه مدعو لحضور الاجتماع السنوى للبنك الدولى وصندوق النقد، بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفًا:"وذلك نظرا لأن مصر بها أكبر تجربة لتطوير التعليم فى العالم".
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