شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 10.. السيسى يلتقى مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية ويشيد بدورها لنشر الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، والذى يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من الوزراء السابقين وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، وذلك بحضور كل من خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.





التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، والذى يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددا من الوزراء السابقين وكبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، وذلك بحضور كل من خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ينشر ”الخليج 365”، جدول امتحانات المرحلة الإعدادية ومرحلة التعليم المهنى بالجيزة، لنهاية العام، لجميع الصفوف، والتى تبدأ من 4 مايو القادم وتستمر حتى 16 من نفس الشهر.





أعلن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بدء الخطوات التنفيذية لهيكلة القنوات الفضائية التابعة لشركات إعلام المصريين ودي ميديا.

لقى إمام مسجد مصرعه على يد عاطل أثناء إمامته لصلاة الجمعة، بعدما طعنه بسكين استقرت فى ظهره وأسفرت عن وفاته.





ينشر ”الخليج 365”، جدول امتحانات الابتدائية بالجيزة، للفصل الدراسى الثانى والتعليم المجتمعى، لجميع الصفوف، والتى تبدأ من 2 مايو المقبل وتستمر حتى 9 من نفس الشهر.

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استشهد المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، بسؤال ”الخليج 365” لوزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، حول موقف موسكو من العمليات العسكرية فى العاصمة طرابلس.





احتشدت الجالية المصرية بالولايات المتحدة فى مدينة نيويورك للتوجه إلى واشنطن لتكون فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قطع المياه عن المناطق التالية: (المستثمرين الجنوبية "متضمنة الإسكان العائلى – المستثمرين الشمالية – المنطقة الصناعية – أبو الهول – لاروا – النرجس فيلات وعمارات وخدمات – منطقة اللوتس – الايقونة – التمر حنة – دار مصر الأندلس والقرنفل – مناطق الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية – امتداد الرحاب).





أكد أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أن قوات الجيش الليبى سيطرت على مطار طرابلس، وتواصل التقدم على عدة محاور فى طرابلس

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى (الدور الأول) للعام الدراسى 2018/2019 بمدارس القاهرة لصفوف الابتدائى والشهادة الإعدادية ومراحل النقل الإعدادى والثانوى العام والرياضى والتعليم الفنى والمهنى ومدارس الصم والمكفوفين.

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، أن مواجهة حسنية أغادير المغربي، لن تكن سهلة، مشيرًا إلى أن فريقه حضر إلى المغرب من أجل تحقيق الفوز.