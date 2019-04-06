أخبار مصر | وزيرة الصحة: تم اليوم مسح أول حالة لمقيم غير مصري ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيرس سي والأمراض غير السارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: تم اليوم مسح أول حالة لمقيم غير مصري ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيرس سي والأمراض غير السارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف على أول حالة لمواطن هندي مقيم بمصر ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية للمقيمين على أرض مصر، ضمن تكليفات الرئيس في هذا الشأن.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الإنتهاء من الكشف على ٤٨ مليون مواطن مصري ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.

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كما تم إجراء الكشف على ٢،٧ مليون طالب ثانوي مصري من أصل ٣ ملايين، ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة، بالإضافة إلى الكشف على ٩،٥ ملايين طالب ابتدائي من أصل ١٢ مليون طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم".

جاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم، برؤساء هيئات التأمين الصحي الجديد، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المستشفيات الخاصة، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالمبنى الجديد لمجمع هيئات التأمين الصحي الشامل.

ومن جهته رحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدكتورة هالة زايد وزياراتها الأسبوعية للمحافظة، مشيدًا بما يتم من إنجازات في القطاع الصحي بالمحافظة.